导语：海纳百川亮精彩，争做蓝领创非凡。为传递海亮正能量，大力弘扬工匠精神，树立标杆的榜样作用，我们特别策划了“中国梦·工匠心 | 不一样的海亮蓝领”系列文章。未来已来，兴企有我，强国有我！
在徒弟眼中，师傅卓茂富脾气温和，富有亲和力
他总是很热心地为大家答疑解惑
从未因问题多或上手慢而不耐烦
遇到危险情况更是亲自出马
边做边讲解维修要点
毕业于诸暨技师学院机电专业的他
是浙江基地铜管道事业部盘管装备部的机修工
不仅理论功底扎实，实践经验尤其丰富
而热心温和的背后，承载着他对徒弟的责任与关爱
带领徒弟，卓茂富向来都是倾囊相授
身为一名奋战在一线17年的老海亮人
他由衷希望将技艺传授给更多人
为厂里多培养些人才
这就是卓茂富，一位令人敬重的机修师傅
在同事眼里，卓茂富技术过硬，“是把好刀”
无论钳工还是焊工，完全能自由切换
特别精通于行车维修，堪称“行车医生”
只要车间有诉求，卓工就会冲过去
检查故障，确定方案，实施检修
作为机修工，机器像是他的孩子
没有维修任务时，他总要去现场巡查
听听，看看，摸摸，有时还拿电筒端详
日常保养的精细到位，保障了生产的顺畅
延长了机器寿命，更为厂里节省了运营成本
这就是卓茂富，一位手里有绝活的技能达人
在领导看来，卓茂富工作态度极端正
入厂17年，钳工、焊工、机修工，哪里需要往哪搬
卓工24小时电话随时畅通，一有任务即刻奔赴现场
即便休假或是半夜，他也二话不说立马响应
机修工犹如急诊医生，能解别人所急
除了不错的技术，还需要良好的态度
都说任劳容易任怨难，卓工的可贵恰在任劳任怨
在和同事的团结配合方面，他也一直有口皆碑
17年时光，他始终不忘初心，永葆工匠底色
练就了“四好”，好脾气，好技术，好态度，好人缘
这就是卓茂富，一位闪闪发光的海亮一级蓝领]]>
4月25日，海亮集团董事局主席曹建国带队同兰州大学校长、中国科学院院士严纯华以及兰州市委常委、兰州新区党工委书记杨建忠就产业发展与合作、人才交流、共建科创平台等事项开展深度会谈。
曹建国首先介绍了海亮集团在有色材料智造、教育事业及生态农业三大业务板块的经营状况，重点介绍了甘肃海亮年产15万吨高性能铜箔项目和海亮新能源材料研究院的整体进展情况。他指出，双方在人才交流培养、科研成果转化、创新平台共建等方面有广阔的合作空间，应携手并进，促进产学融合，共同打造校企联合体，开辟校企共赢的发展新路径。同时，发挥海亮集团在基础教育方面的资源优势和兰州办学经验，联合兰州大学共建西北一流高中，为提升西北区域教学质量做出积极贡献。
严纯华表示，海亮与高校共创共建的合作需求，与兰大当前访企拓岗的理念不谋而合。接下来，双方要更深入的交流，要有“小切口，再做大” ，充分发挥各自优势，发展互惠共赢的事业。通过双方进一步的面对面交流，围绕企业对高素质创新人才的需求，提供充足的优秀毕业生和高层次人才支持；以揭榜挂帅的方式承接课题或申报项目，解决企业最迫切的技术攻关瓶颈，共建实验室或研究院等创新平台，推动“校企合作、产学结合”向更高层次发展。
杨建忠对双方的合作会谈表示祝贺，希望双方不断深化产学研合作、推动校企共赢，使更多的科技成果在兰州新区转化落地，为兰州新区打造成为全球最大的锂电铜箔生产基地贡献力量，共同推进兰州新区高质量跨越发展。
兰州大学党委常委、副校长曹红，党委常委、宣传部部长安俊堂，研究生院执行院长张浩力，兰州新区科技局局长杨天岳，海亮集团副总裁、甘肃海亮新能源材料有限公司董事长王树光，明德院院长助理汪洋等出席会议。
（傅海东利用晚上时间对封闭生产的驻厂员工进行慰问，叮嘱大家做好生产的同时，注意自我防护和劳逸结合，同时检查员工临时住宿情况，确保一线员工的身心健康）
在公司安排的日常干部（含党员）值班的基础上，党支部主动开展了党员值班周活动（4月18－24日），坚守防疫岗位，不畏艰难，敢挑重担，受到了员工的认可。
（组织委员王伟、党员章祥华在餐厅维持就餐秩序）
疫情就是命令，防控就是责任。公司党支部充分发挥党组织优势，动员广大党员在疫情防控中守初心，用实际行动彰显了党员的先锋模范作用。扛起责任担当，做好宣传引导，在轮流值班、核酸检测、后勤保障等防疫工作中，筑起了疫情防控的安全防线。让党旗在一线高高飘扬，让党徽在一线熠熠生辉。鲜红的党旗、强有力的党支部、精神饱满的一线员工处处展示着海亮人的风采。
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导语：海纳百川亮精彩，争做蓝领创非凡。为传递海亮正能量，大力弘扬工匠精神，树立标杆的榜样作用，我们特别策划了“中国梦·工匠心 | 不一样的海亮蓝领”系列文章。未来已来，兴企有我，强国有我！
面对采访，赵昂杨多次提到
“我受不了干活拖拖拉拉的人，活做漂亮才舒服嘛”
仿佛他天生和“麻烦、问题、毛病”这类字眼过不去
一旦遇见，必要除之而后快
其工作态度的认真严肃和一丝不苟
恰是海亮蓝领工匠精神的最好注解
2006年，赵昂杨加入海亮
由学徒到班长，仅用一年时间
他所依靠的，无非是虚心向学
除请教老师傅，他还一遍遍地琢磨设备图纸
进而不断在实操中摸索求证
直到技术越来越娴熟，可以独当一面
这股肯学习肯钻研的劲儿，他始终没有丢掉
担任班长，既是荣誉更是责任
赵昂杨心系工作，生产进度和产品质量是他最关注的
为了不耽误生产，有时顾不上吃饭也要先把油封装好
以便工友们上班后能顺利生产
牢固树立安全意识，严格按要求规范操作
他总在各场合给班组成员宣贯安全的重要性
从事精密管加工16年，赵昂杨以责任为信仰
心中有责任，肩上有担当，脚下有力量
匠心铸品质，责任塑品牌
如今，这份沉甸甸的责任有了丰厚回报
在铜管部蓝领岗位生态系统工程二期项目中
荣获“岗位能手”称号
赵昂杨的责任心愈发强烈
如何带领班组成员取得更好业绩成了他的新目标
从传统制造到产业智造，海亮的创新之路从未止步
设备和工艺持续改进，蓝领师傅少了许多辛劳
他们的衣服也不再脏兮兮，福利待遇更是改善极大
与平台共成长，和企业同发展
面对未来，他越发自信和有担当
从2020到2021，不到两年光阴
赵昂杨就从三级升为一级蓝领
去年，大学毕业的女儿也加入了海亮大家庭
她将和父亲一样，在海亮的舞台上发光发热
薪火相传，匠心永在
共同谱写属于海亮人的不凡之路]]>
4月22日，海亮集团、甘肃海亮新能源材料有限公司与西北有色金属研究院、西安泰金工业电化学技术有限公司在兰州新区管委会举行战略合作协议签订仪式。兰州新区党工委副书记、管委会主任李东新，管委会副主任田强，西北有色金属研究院党委书记颜学柏，西安泰金工业电化学技术有限公司总经理冯庆，海亮集团董事局主席曹建国等出席签约仪式，海亮集团副总裁、甘肃海亮新能源材料有限公司董事长王树光主持仪式。
根据协议，四方将面向国家战略方向，围绕有色材料智能制造、新能源材料研究、铜箔装备制造等方面进行深度合作，开展不定期技术交流活动和针对性技术合作项目，共同建立牢固的战略合作关系。
会上，曹建国介绍了公司建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的整体规划，表示海亮集团将全力以赴，从投资强度、亩均产出、投资速度、人均收入、智能化水平五个方面，把铜箔项目打造为兰州新区标杆项目。同时，他高度肯定了合作伙伴的专业实力，期待双方整合资源优势，强强联合，抓住行业发展机遇，共同在有色行业和新能源材料领域大展宏图。
颜学柏表示，海亮是全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业，西北有色金属研究院在稀有金属材料研发、科研成果转化及工程化工作等方面具有独特优势，甘肃海亮和西安泰金也有成功的合作经历，希望双方以此次战略合作为契机，进一步加强多方的深度融合，聚焦国家重大需求，解决新能源领域的卡脖子问题，助力海亮打造全球领先的铜箔企业。
田强对四方达成战略合作表示祝贺，指出海亮铜箔项目对兰州的有色金属精深产业发展有重要引领带动作用，期待合作各方资源互补、联动发展，打造产学研合作新典范，助力兰州新区新材料产业做大做强、推动经济社会实现高质量跨越式发展。
西安泰金工业电化学技术有限公司副总经理杨勃，海亮集团投资与资本管理中心总监邵国勇、明德院院长助理汪洋，甘肃海亮新能源材料有限公司副总经理黄友明等参加仪式。]]>
双方就技术合作、学术交流、人才培养等事宜展开深入探讨。曹建国结合铜箔行业发展现状分析了未来发展趋势，并指出在日益激烈的竞争趋势中，技术储备、工艺研究将对甘肃海亮的产业布局产生重大意义。兰州化物所固体润滑国家重点实验室总工程师杨生荣研究员对兰州化物所在柔性复合材料相关的技术积累进行详细介绍，对双方今后的合作表达了热切期望。
以此次交流访问为契机，双方就多层次深度合作达成意向，希望发挥研究机构与企业强强联合的优势，促进技术转化，助力产业发展，在柔性载体铜箔材料联合开发等方面取得进一步突破。]]>
在厂区施工现场，曹建国介绍了公司铜箔项目的总体规划与最新建设进度。当前正在实施的一期项目总投资达39.5亿元（含固定资产投资27.5亿元），预计建成铜箔厂房、生产辅助厂房、铜杆车间、110KV变电站、办公楼、餐厅、宿舍楼等17栋建筑，公司将尽最大努力克服项目建设施工过程中的困难与挑战，以“海亮速度”保障“616”“916”两个重要节点任务目标顺利达成，为兰州新区建设新能源及新材料产业集聚区、推动兰州高质量跨越发展贡献海亮力量。
“产业布局清晰有序、项目规划稳中求进。”姜晓东充分肯定了海亮铜箔项目在兰州新区经济发展版图中的重要作用，并称赞了疫情期间公司科学有序组织疫情防控与施工建设所取得的成果。他强调，作为省重大项目，甘肃海亮铜箔项目应当起好带头作用，全体职工应当充分发挥自力更生、艰苦奋斗的铜箔精神，做好促进兰州新区经济及新能源产业发展的有关工作。
兰州市政府办公室副主任吴文山、市工信局副局长陈良，海亮集团副总裁、甘肃海亮新能源材料有限公司董事长王树光，集团投资与资本管理中心总监邵国勇等参加调研。]]>
制冷剂经过膨胀阀或毛细管的节流，从主机出口流出，连接分歧管的液管，再经液管的分流，分向其他的分歧管和末端 蒸发器。制冷剂在蒸发器中吸热变成气体，再经过分歧管的气管流回主机的压缩机。
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