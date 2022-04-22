



导语：海纳百川亮精彩，争做蓝领创非凡。为传递海亮正能量，大力弘扬工匠精神，树立标杆的榜样作用，我们特别策划了“中国梦·工匠心 | 不一样的海亮蓝领”系列文章。未来已来，兴企有我，强国有我！





在徒弟眼中，师傅卓茂富脾气温和，富有亲和力

他总是很热心地为大家答疑解惑

从未因问题多或上手慢而不耐烦

遇到危险情况更是亲自出马

边做边讲解维修要点





毕业于诸暨技师学院机电专业的他

是浙江基地铜管道事业部盘管装备部的机修工

不仅理论功底扎实，实践经验尤其丰富

而热心温和的背后，承载着他对徒弟的责任与关爱

带领徒弟，卓茂富向来都是倾囊相授

身为一名奋战在一线17年的老海亮人

他由衷希望将技艺传授给更多人

为厂里多培养些人才

这就是卓茂富，一位令人敬重的机修师傅





在同事眼里，卓茂富技术过硬，“是把好刀”

无论钳工还是焊工，完全能自由切换

特别精通于行车维修，堪称“行车医生”

只要车间有诉求，卓工就会冲过去

检查故障，确定方案，实施检修









作为机修工，机器像是他的孩子

没有维修任务时，他总要去现场巡查

听听，看看，摸摸，有时还拿电筒端详

日常保养的精细到位，保障了生产的顺畅

延长了机器寿命，更为厂里节省了运营成本

这就是卓茂富，一位手里有绝活的技能达人





在领导看来，卓茂富工作态度极端正

入厂17年，钳工、焊工、机修工，哪里需要往哪搬

卓工24小时电话随时畅通，一有任务即刻奔赴现场

即便休假或是半夜，他也二话不说立马响应

机修工犹如急诊医生，能解别人所急

除了不错的技术，还需要良好的态度





都说任劳容易任怨难，卓工的可贵恰在任劳任怨

在和同事的团结配合方面，他也一直有口皆碑

17年时光，他始终不忘初心，永葆工匠底色

练就了“四好”，好脾气，好技术，好态度，好人缘

这就是卓茂富，一位闪闪发光的海亮一级蓝领